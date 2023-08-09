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İstanbul'da taksi denetimi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

İstanbul Taksim Meydanı’nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kemer takmayan, yolcu seçen üç taksi şoförüne para cezası kesildi.

09:43 . 9/08/2023 Çarşamba
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Kurallara uymayan şoförlere para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan şoförlere para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Üç taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436 TL, 1 taksi şoförüne ise trafiği bahane edip yolcuyu almadığı için 4 bin 64 TL ceza kesilerek, aracı çekici ile otoparka çekildi.



#Taksi
#İstanbul
#denetim
#emniyet
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