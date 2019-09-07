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İSTANBUL

İstanbul’da taksi şoföründen örnek davranış

İstanbul’da taksi şoföründen örnek davranış

Beyoğlu’nda bir taksi sürücüsü aracında unutulan ve içerisinde pasaport ile yaklaşık 20 bin TL olan çanta buldu. Sahibinin izini süren taksici, örnek bir davranış göstererek çantayı sahibine teslim etti.

Haber Merkezi IHA
Taksi şoförü içerisinde pasaport ve yaklaşık 20 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.
Taksi şoförü içerisinde pasaport ve yaklaşık 20 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

Beyoğlu’nda bulunan bir taksi durağında taksi şoförlüğü yapan Okay Mete, önceki gün akşam saatlerinde Karaköy’den müşteri olarak aldığı İranlı 2 turisti Taksim’e bıraktı. Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri araçta çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü çantayı kontrol ederek sahibine ulaşmaya çalıştı. İranlı turistin çantasının içerisinde daha önce endüstriyel mutfak ürünleri aldığı bir kişinin telefon numarasını buldu. Daha sonra telefonda durumu anlatan Mete, aracında bulduğu çantayı sahibine teslim etmek istediğini belirtti. İranlı turistler ile bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen taksi şoförü içerisinde pasaport ve yaklaşık 20 Bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

‘Çantayı teslim ettim’

Taksi şoförü Okay Mete, “Dün akşam Karaköy’den arabama bindiler. Taksim Meydanında indiler. İnerken arka koltukta çanta bırakmışlar. Yaklaşık 2 saat sonra arabama binen farklı bir müşteri çantanın olduğunu söyledi. Ben de bu sabah kalkınca çantada bulunan iletişim numarasını aradım. Sonra iletişime geçerek çantaları teslim ettim” dedi.

‘Bütün taksicileri kötü bilmesinler’

Taksicilik yapan iyi insanların olduğunu vurgulayan Mete, “Aramızda kötü insanlar da var ama gerçekten iyi insanlar da var. Bütün taksicileri kötü bilmesin insanlar. Hepimiz bu ülkede yaşayıp herkes bir ekmek için çalışıyor. Çantanın içinde 10 Milyon Riyal, Bin 300 dolar para vardı. Ne kadar olduğu da önemli değil. Bunu her şekilde gelip verecektik. Zaten çantayı gelip teslim ettik. Kendileri bana güvendikleri için çantayı kontrol etme gereği duymadılar. Bende kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman ülkemize bekliyoruz ” şeklinde konuştu.

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Her iki tarafı da bir araya getiren Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada, “İran’dan çok değerli müşterimiz Amir bey dün iş yerimize geldiler. Her yıl olduğu gibi hem ziyaret hem de siparişleri vardı. Akşam Taksim’de gezerken taksiye biniyorlar. Taksiden indikten sonra da çantayı takside unuttuklarını fark ediyor. Sabah da taksici bizi arayıp haber veriyor. Bizde Amir’i arayıp haber verince çok sevindiler. Çanta içerisinde paraları vardı. Arkadaşları burada buluşturduk. Taksici arkadaşımız da sağ olsun geldi teslim etti. Türk Milletimiz her zaman iyi yönleri de var. Ben taksiciden gurur duydum. Amir’in yarın uçakları vardı çok iyi oldu. Kendilerine çok geçmiş olsun diliyorum” açıklamasında bulundu.

Esnaf Mustafa Özdemir aracılığıyla buluşan İranlı turist ile taksici birbirine sarılarak vedalaştı. İçerisinde pasaportların olduğu çantayı kendisine ulaştırdığı için İranlı turist ile taksi sürücüsü hatıra fotoğrafı çekildi.

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