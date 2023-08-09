İstanbul'da taksici sivil polisi taksiye almadı: Taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.