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İstanbul'da taksici sivil polisi taksiye almadı: Taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

İstanbul Taksim’de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yapıp tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

17:32 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Taksim’de taşkınlık yapan taksici gözaltına alındı.

Taksim’de taşkınlık yapan taksici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.


Denetimler esnasında yolcu seçtiği belirlenen Barış Ç., isimli taksici, aracının bağlanacağını öğrenince,
"Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım"
diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.







#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#ticari taksi
#denetim
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