İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor: Aramızda çürük elmalar var

Taksicilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

"BİZ DE MAĞDUR OLUYORUZ"

Yapılan denetimleri yerinde bulduğunu söyleyen 40 yıllık taksici İrfan Bekgöz "Ben uygulamaları tam yerinde buluyorum. Uygulamalar çok geç yapılıyor. Zamanıyla yapılmıyor. Bizler görevini yapan insanlarız. Fakat aramızdaki bazı arkadaşlar bu işleri ekmek parası yerine koymuyor. Arada çürük elmalar ve bu mesleği bozan kişiler var. Bunun yüzünden biz de mağdur oluyoruz. Her binen müşteri 15 de olsa 105 de olsa kısa mesafe düşünmeden almalı. Bakkala giren bir müşteri ciklet de alır, haftalık kahvaltısını da alır. Sonuç olarak akşam ki gelirinize bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.

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FOTOĞRAF 5 Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor. İstanbul'un en fazla turist çeken mekanlarından olan Taksim'deki otellerde kalan turistler, taksi şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merkezine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söyleyip ücret konusunda anlaşma yapmaya çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kalarak taksiye uzun süre binemedi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 TL istediklerini, ancak otel görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek ücreti pahalı bulduklarını söyledi. Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net diye konuştu. Taksicilerin genellikle yolcu olarak turistleri tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum dedi. Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidiyorum diyerek almadıklarını belirterek Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden ifadesini kullandı. Leman Arkun da Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz şeklinde konuştu. İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor İstanbullular yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor. BiP'te paylaş

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