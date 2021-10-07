İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor: Aramızda çürük elmalar var

Taksicilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.
"BİZ DE MAĞDUR OLUYORUZ"
Yapılan denetimleri yerinde bulduğunu söyleyen 40 yıllık taksici İrfan Bekgöz "Ben uygulamaları tam yerinde buluyorum. Uygulamalar çok geç yapılıyor. Zamanıyla yapılmıyor. Bizler görevini yapan insanlarız. Fakat aramızdaki bazı arkadaşlar bu işleri ekmek parası yerine koymuyor. Arada çürük elmalar ve bu mesleği bozan kişiler var. Bunun yüzünden biz de mağdur oluyoruz. Her binen müşteri 15 de olsa 105 de olsa kısa mesafe düşünmeden almalı. Bakkala giren bir müşteri ciklet de alır, haftalık kahvaltısını da alır. Sonuç olarak akşam ki gelirinize bakacaksınız" ifadelerini kullandı.
Denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.
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Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor. İstanbul'un en fazla turist çeken mekanlarından olan Taksim'deki otellerde kalan turistler, taksi şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merkezine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söyleyip ücret konusunda anlaşma yapmaya çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kalarak taksiye uzun süre binemedi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 TL istediklerini, ancak otel görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek ücreti pahalı bulduklarını söyledi.
Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net diye konuştu.
Taksicilerin genellikle yolcu olarak turistleri tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum dedi.
Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidiyorum diyerek almadıklarını belirterek Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden ifadesini kullandı.
Leman Arkun da Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz şeklinde konuştu.
İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor
İstanbullular yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor.
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Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdığının ve Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.
Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor. Talebin her geçen gün arttığı korsan taksilerin organize olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım ağı' oluşturdukları ortaya çıktı. Bu ulaşım ağı tek bir merkezden yönetiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşteriler birbirlerinden ediniyor.
'Korsan taksi çağrı hattı' arandığında pazarlık başlıyor. Korsan taksi merkezini arayanlara lüks araçlarda yolculuk yapma seçeneği de sunuyor. Gazeteciler, o korsan taksi ağını aradı ve hem İstanbul'da hem de şehir dışına yolculuk yapabilmenin ücretini ve şartlarını sordu. Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.
Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 liraya götürebilirim. Ne zaman şehir dışına gitmek isterseniz bir gün öncesinden bizi arayıp rezervasyon yapmanız yeterli. Aynı zamanda bütün araçlarımız konforlu ve iyi. Polis çevirmelerindeyse adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den çıktığımızda polis korsan taksiyle ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece İstanbul'da işlem yapabiliyor dedi.
İndirim talebi üzerine, aramalara cevap veren kişi, Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. Size en fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Ancak temiz ve lüks bir araç gönderebilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz diye konuştu.
7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor ifadelerini kullandı. Muhabirin 'korsan taksi santralini araması sonucu gönderilen araçta arka koltukta yolculuk yapmasına izin verilmedi. Korsan taksici yaklaşık 5 kilometrelik yola 30 lira aldı.
Korsan taksilerin tek bir numara üzerinden Türkiye'nin her yerine araç gönderdiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Korsan taksiler hem internet sitelerinde hem de ortak kurdukları telefon ağı ile insanlarla irtibata geçiyor. İnsanların birbirlerine söylemesiyle bu telefon ağı yayılıyor. Şunu da söylemek gerekir, korsan taksiye binen kişiler yakalandıklarında 423 lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Korsan taksi sürücülerinin kim olduğu belli değil, sabıkalı biri de olabilir.
İnsanlar 10 lira için kendilerini tehlikeye atıyor. Korsan taksi sürücüsü bir kaza yapsa, yolcu kendini açıklayamaz. Korsan taksiciler hatta lüks araçlarla taşımacılık yapıyor dedi. Hiç korsan taksi kullanmadığı söyleyen Beygü Gökçe, Artık büyük lüks araçlarla korsan yolcu taşımacılığı yapılıyor. Vatandaşların 10 lira az vereceğim diye korsan taşımacıları tercih etmemeleri gerekir. Sağlıklı güvenilir taşımaları kullanması gerekir diye konuştu.
İstanbul'da korsan taksi ağı: Ticarilerle ilgili şikayetler arttı müşteriler onlara kaldı
Sarı taksilerle ilgili şikayetlerinin artması korsan taksicilerin işine yaradı. Santral kuran korsan taksiciler, İstanbul'un her noktasına hatta İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Tek bir hat üzerinden ulaşılan korsan taksi ağını basın mensupları aradı.