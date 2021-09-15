İstanbul'da taksilerde yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi

Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu. Aksu, ticari taksi satın alma ve şoför olma yaşının 65’ten 68’e yükseldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış oldu.
Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.
69 yaşından gün alanlar kullanamayacak
69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Başkanı Aksu’nun mesajı şöyle:
- "Değerli meslektaşlarımız;
- Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler."