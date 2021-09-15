Gündem İstanbulda taksilerde yaş sınırı 65ten 68e yükseltildi
İSTANBUL

İstanbul'da taksilerde yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi

İstanbul'da ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi. Bu gelişmeden sadece ticari taksi kullanan şoförler yararlanabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda taksilerde yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi
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Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu. Aksu, ticari taksi satın alma ve şoför olma yaşının 65’ten 68’e yükseldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.

69 yaşından gün alanlar kullanamayacak

69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Başkanı Aksu’nun mesajı şöyle:

  • "Değerli meslektaşlarımız;
  • Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler."
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