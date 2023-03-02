İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumunu paylaştı.
Yerlikaya,
"Saat 12.00 itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 15 bin 889 hastamızın, 14 bin 705'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum."
ifadelerini kullandı.
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