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İstanbul'da TEM bağlantı yolu Avcılar kavşağında TIR devrildi

TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza sonrası, bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu.

10:54 - 9/04/2024 Salı
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İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza

TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza sonrası, bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu.


Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Avcılar kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gündüz K. idaresindeki 34 ECC 664 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gündüz K.'ye ilk müdahalede bulundu. Ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan trafik akışı, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.



#İstanbul
#kaza
#TIR
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