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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda yolu paylaşamadı: Camdan sopa gösterdi

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte akıl almaz bir olay meydana geldi. TEM otoyolunda önünde ilerleyen otomobilin yol vermemesine tepki gösteren başka bir otomobil sürücüsü camdan sopa göstererek manevraları ile trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına böyle yansıdı.

11:45 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
TEM’de yolu paylaşmak istemeyen sürücü camdan sopa göstererek tehdit etti.

TEM’de yolu paylaşmak istemeyen sürücü camdan sopa göstererek tehdit etti.

Küçükçekmece, TEM Otoyolu Edirne istikametinde dün gündüz saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.


İddiaya göre, otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi. Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi. Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi.


Camdan sopa gösterdi

Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.



#Trafik
#TEM Otoyolu
#Küçükçekmece
#otomobil
21 dakika önce
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