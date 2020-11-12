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Gündem İstanbulda terör operasyonu DEAŞ, HTŞ, FEC ve NC ile bağlantılı 4 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da terör operasyonu: DEAŞ, HTŞ, FEC ve NC ile bağlantılı 4 kişi yakalandı

İstanbul'da terör operasyonu: DEAŞ, HTŞ, FEC ve NC ile bağlantılı 4 kişi yakalandı

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve NC ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.K., F.K., R.A. ile M.Ö. isimli şahısları yakaladı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Üç kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K., R.A. ve M.Ö. isimli
şüpheliler ise tutuklandı.

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