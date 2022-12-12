Gündem İstanbulda terör operasyonu DHKP/Cnin cezaevi yapılanmasına darbe
İSTANBUL

İstanbul'da terör operasyonu: DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına darbe

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda terör operasyonu: DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına darbe
İstanbul'da terör operasyonu: DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına darbe

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C’nin cezaevi yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösterip, örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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