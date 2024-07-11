İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, terörle mücadelenin kararlılık ile sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nın planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" açıklamasını yaptı.