İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul'da, PKK terör örgütünün terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yedi kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden altısı serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 9 Temmuz Salı günü 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Bir şüpheli tutuklandı
Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Üçü savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.