Gündem İstanbulda toplu ulaşım çilesi İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor
İSTANBUL

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü, ulaşım durdu. Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı ise işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. Ara sokaklardan çıkan vatandaşlar toplu taşıma ve taksiye yöneldi. Tramvay ve metro hatlarında ise seferler uzun süre yapılamıyor, vatandaşlar sefer sıklığının azlığından dolayı şikayet etti.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İstanbulda toplu ulaşım çilesi: İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor​
Toplu taşımalardaki yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

AA

Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

AA

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

DHA

Bu sabah saatlerinde ise yola çıkan ve toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar İETT otobüsü bulmakta zorlandı. Birçok kişi, yoğun kar altında uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.

  • Tramvay ve metro hatlarında ise seferler uzun süre yapılamıyor, vatandaşlar sefer sıklığının azlığından dolayı mağduriyet yaşıyor.

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