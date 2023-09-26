İstanbul'da toplu ulaşım krizi: Metro ve yürüyen merdiven arıza verdi İstanbullu yine yolda kaldı

İstanbul
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB koltuğuna oturmasından bu yana toplu ulaşım çilesine maruz kalan İstanbullu bugün de yolda kaldı.
Hemen hemen her gün İETT otobüsleri yolda kalıp kazalara karışırken bugün de metrolar çalışmadı yürüyen merdivenler arıza verdi.
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yine mağdur oldu.
Yürüyen merdivenler arızalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde bir metro hattında kaydedilen görüntüde yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle büyük bir kalabalık görüldü.
Yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyen merdiven arızasıyla karşılaştı. Uzun süre merdivenlerde bekleyen vatandaşlar durumu kayıt altına alarak tepki gösterdi.
Metrolar da çalışmadı
Öte yandan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda da arıza meydana geldi.