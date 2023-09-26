İstanbul'da toplu ulaşım krizi: Metro ve yürüyen merdiven arıza verdi İstanbullu yine yolda kaldı

Hemen hemen her gün toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve kaza haberleri ile gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir karara imza attı. Toplu ulaşım araçları bakımsızlıktan yollarda kalıp kazalara karışırken, İBB yönetimi ise İstanbul'un en büyük otobüs bakım garajlarından birisi olan Ayazağa garajını sattı. Duruma tepki gösteren İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, ihale sürecindeki hukuksuzluğa dikkat çekti.