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İstanbul'da toplu ulaşım krizi: Metro ve yürüyen merdiven arıza verdi İstanbullu yine yolda kaldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbullulara yaşattığı ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, arızalanan yürüyen merdivenle mağdur oldu. Öte yandan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda da arıza meydana geldi. Vatandaşlar kilometrelerce yolu yürümek zorunda kaldı.

Lokman Özdemir
09:23 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul

İstanbul

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB koltuğuna oturmasından bu yana toplu ulaşım çilesine maruz kalan İstanbullu bugün de yolda kaldı.

Hemen hemen her gün İETT otobüsleri yolda kalıp kazalara karışırken bugün de metrolar çalışmadı yürüyen merdivenler arıza verdi.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yine mağdur oldu.

Yürüyen merdivenler arızalandı

İstanbul'da sabah saatlerinde bir metro hattında kaydedilen görüntüde yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle büyük bir kalabalık görüldü.

Yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyen merdiven arızasıyla karşılaştı. Uzun süre merdivenlerde bekleyen vatandaşlar durumu kayıt altına alarak tepki gösterdi.

Metrolar da çalışmadı

Öte yandan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda da arıza meydana geldi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
" denildi.

Mağdur olan bir vatandaş sosyal medyadan
"İstanbullunun çilesi Yenikapı’dan Metro çalışmıyor akın akın insanlar yürüyoruz"
sözleriyle tepkisini dile getirdi.


#İstanbul
#metro
#yürüyen merdiven
#ekrem imamoğlu
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