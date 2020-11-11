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İSTANBUL

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu.
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerdeki 52 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi.

  • Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

AA
Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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