İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Ekonomi

Erken teşhisle kesintisiz üretim

Sanayinin öncü illerinden biri olan Kocaeli’de hayata geçirilen ‘Covid-19 Tanı Merkezi’yle virüs erken tespit edilerek, iş yerlerinde bulaş riski azaltılıyor. İşçilerden örnekler alınmasıyla semptomsuz vakaların tespit edildiğini aktaran KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının üretimi sağlıklı bir şekilde devam ettirdiğini belirtiyor. Böylece hastalığın olumsuz etkilerini kontrollü bir şekilde yönetebildiklerini anlatan Zeytinoğlu, firmaların üretimlerine kesintisiz devam ettiğine işaret ediyor.