İstanbul'da trafik arttı: Çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı.

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte yollardaki çakarlı araçların sayısı da çoğaldı. İstanbul'un bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kayıttaydı. Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı.

Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı görüldü.





Geçiş üstünlükleri iptal edilmişti

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti.

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.