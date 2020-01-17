Gündem İstanbulda trafik felç Yoğunluk yüzde 81e ulaştı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik felç: Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç: Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 81'i buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 76'ya ulaşırken 19.00'da yoğunluk yüzde 81'e çıktı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Öte yandan, yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen kazaların da etkilediği kazalar kentin bazı bölgelerinde trafiği felç etti.

İstanbul'un trafik haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

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