İstanbul'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı 

Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2023 yılına girilmesiyle yükseldi. Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklandı. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek. Peki hangi trafik cezası ne kadar arttı? İşte drift atma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama cezası ve diğer cezaların miktarları zam sonrası Trafik yeni trafik cezaları listesi.