İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre; İstanbul bu yılın ilk sekiz ayında 11.5 milyon yabancı turist ağırladı. Yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artış gösterdi. Ağustos ayında en fazla turistin geldiği ülke ise Rusya oldu.