İstanbul'da ulaşıma koronavirüs kısıtlaması: Seferler azaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan yeni önlemler açıklandı. Yetkililer, devletle uyum içinde, çok sıkı, koruyucu ve önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.
Alınan yeni tedbirlere göre İstanbul'daki ulaşımda şu değişiklikler yapıldı:
- "Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara verilecek. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltma yapılacak."
35 ambulans özel donatıldı
İBB'ye ait 35 ambulansın koronavirüse karşı özel olarak donatıldığını ifade eden yetkililer, "Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak. İlçe belediyelerimiz ve yetkili kurumlar, zabıtalarıyla gün boyu süreci takip edecek" diye konuştu. Ayrıca İBB tarafından yayınlanan kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sosyal medyadan yayınlamaya başlanacak.