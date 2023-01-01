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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 245 zanlı yakalandı

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 245 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilo 262 gram sıvı uyuşturucu, 125 bin 20 uyuşturucu hap, 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram marihuana, 29 sentetik ecza hap, 150 gram ot esrar, 10 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 83 fişek ve 30 bin 678 lira ele geçirildi.

16:45 . 15/09/2023 Cuma
AA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 245 zanlı yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 245 zanlı yakalandı.

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 245 şüpheli yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı-sokak satıcısı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Çalışma kapsamında, 14-15 Eylül'de Esenyurt, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Başakşehir, Kağıthane, Ataşehir, Kartal ve Pendik'te düzenlenen operasyonlarda, 245 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilo 262 gram sıvı uyuşturucu, 125 bin 20 uyuşturucu hap, 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram marihuana, 29 sentetik ecza hap, 150 gram ot esrar, 10 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 83 fişek ve 30 bin 678 lira ele geçirildi.


Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.




#İstanbul
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Narkotik
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