İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 245 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilo 262 gram sıvı uyuşturucu, 125 bin 20 uyuşturucu hap, 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram marihuana, 29 sentetik ecza hap, 150 gram ot esrar, 10 gram kokain, 1 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 83 fişek ve 30 bin 678 lira ele geçirildi.