Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. İzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.