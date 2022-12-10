Gündem İstanbulda vapur seferlerine lodos engeli
İSTANBUL

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos beklendiğini duyurdu. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek.

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İstanbulda vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

  • Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. İtalya ve Yunanistan üzerinden yaklaşan alçak basınç sistemi Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki lodosu şiddetlendirecek.

Rüzgar uçuracak

Rüzgarın hızı 80 kilometreyi kadar bulacak. Lodos beraberinde yağmuru da getirecek. Özellikle Çanakkale ve İzmir arasında rüzgarın hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabilir. İstanbul'da da lodos hızının 70 kilometreyi geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor
FOTOĞRAF 11
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İtalya ve Yunanistan üzerinden yaklaşan alçak basınç sistemi Marmara ve Ege Bölgesindeki lodosu şiddetlendirecek.
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Rüzgarın hızı 80 kilometreyi kadar bulacak. Lodos beraberinde yağmuru da getirecek. Özellikle Çanakkale ve İzmir arasında rüzgarın hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabilir. İstanbulda da lodos hızının 70 kilometreyi geçmesi bekleniyor.
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İstanbulda hafta sonu şiddetli yağış da bekleniyor. Ege Bölgesi de su baskınlarına karşı uyarılıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen hava olaylara ilişkin bir uyarı yayımladı. Bugünden itibaren yurdun, batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği belirtildi. Yağışların; Pazar günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
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Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Öte yandan Meteoroloji önümüzdeki beş gün boyunca beklenen hava tahminlerini de haritayla şu şekilde paylaştı,
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Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor
Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek.


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