Gündem İstanbulda yakalanan korsan taksici aracı bağlanınca kendini yakmaya çalıştı
İSTANBUL

İstanbul'da yakalanan korsan taksici aracı bağlanınca kendini yakmaya çalıştı

İstanbul'da yakalanan korsan taksici aracı bağlanınca kendini yakmaya çalıştı

Şişli’de korsan taksi olduğu gerekçesi ile polis ekipleri tarafından aracı bağlanan şahıs elindeki bidon ile benzin dökerek çakmakla kendisini yakmaya çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Aracı bağlanan şahıs elinde bidonla kendini yakmaya çalıştı.
Aracı bağlanan şahıs elinde bidonla kendini yakmaya çalıştı.

Şişli'de şahsın aracı korsan taksi yaptığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından trafikten men edildi. Aracının bağlanması üzerine kesilen cezayı öğrenen şahıs kendini kaybederek eline geçirdiği benzin bidonuyla cadde üzerinde kendini yakma girişiminde bulundu. Bidondaki benzini üzerine döken şahsın elindeki çakmakla kendini yakacağını söylemesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar film izler gibi izledi

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. Olay nedeniyle cadde çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise yaşananlar film izler gibi izledi. Bazı vatandaşları ise olanı biteni cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Korsan taksicilerden pes dedirten yöntem: Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da neredeyse her ilçede durağı ve aracı bulunan korsan taksiler, gün geçtikçe sosyal medya ve internet aracılığı ile yayılıyor. Cezai yaptırımı olmasına rağmen kanunsuz olarak çalışan korsan taksiciler, şimdi de internet üzerinden şoför ve araç ilanı vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.
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Taksicilik yapan Mustafa Durdağ, taksi şoförü olarak iş aradığı dönemde internette çoğunlukla korsan taksi ilanlarıyla karşılaştığını belirtti. Apartmanlarda broşür dağıtıldığını ve el ilanları verildiğini söyleyen Durdağ, Sosyal ağlara girdiğiniz zaman yasalmış gibi ilanlara rastlayabiliyorsunuz. O ilanlarda aile taksisi, şehirlerarası ya da şehir içi taksi yazıyor. Orada telefon numaraları da var. Bizim gibi hizmet verebiliyormuş gibi ilan veriyorlar. Ben sarı taksi şoförü olarak çalışmak istediğimde hep onlar karşıma çıktı. 5-6 tane bu şekilde ilan gördüm. İlanlarda aracınızla gelip çalışabilirsiniz, şoför olabilirsiniz yazıyor. Fiyat tarifeleri bile yer alıyor. Bakırköy'den Bağcılar 25 lira yazar normalde onlarda daha yüksek fiyatlar vardı. Evlere kadar el ilanları, mıknatıslı afişler dağıtıyorlar. Yasal dayanağı yok bir önlem alınmalı dedi.
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Korsan taksi sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyen taksici Mehmet Kesin ise, Korsan taksicilik haksız yere kazanılan bir kazanç. Ciddi anlamda çok korsan var piyasada. 18 bin taksi varsa 9 bini korsan diyebiliriz. Başakşehir tarafında artık bu işi lüks araçlarla yapıyorlar. Bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Biz burada müşteri bekliyoruz onlar iş yapıyor. Bizden çok kazanıyorlar çünkü vergisi yok. Ben indi bindi ücreti olarak 13 lira alıyorsam, onlar da aynı ücreti alıyor. İnsanlar neden tercih ediyor anlamış değilim diye konuştu.
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Açıkça internet üzerinden ilan verilmesine tepki gösteren Keskin, Bunu emniyetin, belediyenin görmesi lazım. Onların buna el koyması lazım. Kimlerin olduğunu, duraklarını biliyoruz ama biz ona bir şey yapamayız. Bunlara da göz yumuluyor demek ki. Biz o kadar ciroyu göremiyoruz. Ben şoför olarak çalışıyorum 350 lira yevmiye veriyoruz. 24 saatte kalan 100-150 lira. Durağına bağlı ama o kadar kazandıklarını sanmıyorum. İnsanları cezbedip oraya çekmeye çalışıyorlar şeklinde konuştu. Bir başka taksici Şener Bilici de Taksiciler Esnaf Odası'nın bu konuda gerekli mücadeleyi vermesi gerektiğini ifade etti. Bilici, Korsana 'hayır' diyoruz karşıyız ama odamızın da bunlarla ilgili mücadele vermesi lazım. Biz esnaf olarak sıkıntıdayız. Bu kişilere bir yaptırım yok. Onlar da istedikleri gibi çalışıyor. İnternet ilanı görmedim ama gazete ilanını gördüm. Gazetede 'kendi aracınızı getirin, çalışın' yazıyordu. Sarı taksi ilanı değildi ya da 'plakanızı getirin' yazmıyordu. Belli ki korsan taksi ilanı. O kadar yüzsüzleşmişler ki, biz Aksaray'da durakta müşteri beklerken yanımızdan müşteri alıp gidiyorlar açıklamasında bulundu.
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Korsan taksicilerden pes dedirten yöntem: Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar
İstanbul'da sayıları gün geçtikçe artan korsan taksiciler tüm yasaklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Korsan taksiciler şimdi de internet üzerinden ilan vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.


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