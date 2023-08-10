İstanbul’da yangına bir garip müdahale kamerada: Biri taş attı diğeri rüzgarla savaştı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde molozların ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştıkları esnada bir kişi diğerinin “taş at” uyarısını dikkate alarak alevlere taş atmaya başladı.

Biri alevlere taş attı diğer rüzgara çarptı

Bunu gören bir diğeri de taş atarken, bir başka vatandaş ise çatıdan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yan binanın çatısından yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaş ise adeta rüzgarla savaştı. Rüzgarın etkisiyle müdahalesinde başarısız olan vatandaş bir süre sonra bulunduğu yerden inmek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü