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İSTANBUL

​​İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor

İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor: Konvoyla otogara geldiler

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, Beyoğlu'nda kalabalık bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, Beyoğlu ve Kağıthane sokaklarında dolaşarak 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'na geldi. Polis, konvoyu otogara almazken, sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Askere giden 3 genç, İstiklal Marşı ve asker selamı ile aileleri tarafından birliklerine uğurlandı.

Haber Merkezi DHA
Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.
Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Yasağa rağmen, İstanbul'da ihlaller devam etti.

DHA

Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır
KORONAVİRÜS
Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır

Gece saatlerinde, Beyoğlu'nda kalabalık bir grubun oluşturduğu asker uğurlama konvoyu Kağıthane'ye geçerek, ara sokaklarda dolaştı. Konvoydaki vatandaşlar, sık sık 'En büyük asker bizim asker' şeklinde sloganlar attı. Şehir turu atan konvoyun son durağı ise 15 Temmuz Şehitler Otogarı oldu. Ancak polis, asker uğurlamak için gelen konvoyu otogar girişinde durdurdu. Polis ekipleri, konvoyda bulunanlardan sadece askere gidecek kişilerin yakın akrabalarının otogara girmesine izin verdi.

DHA

Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı
KORONAVİRÜS
Antalya'da yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen grup kendilerini uyaran vatandaşa saldırdı

Polisten maske ve sosyal mesafe uyarısı


Ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin oluşturduğu kalabalığa hem otogar girişinde hem de otogar içerisinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.

İstiklal Marşı ve asker selamı

Öte yandan, askere giden 3 genç, aileleriyle vedalaştıktan sonra otogarda İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

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