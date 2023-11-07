İstanbul'da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de denetim yaptı. Trafik ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 262 bin 252 TL ceza kesildi. Denetimlere ehliyetsiz yakalanan bir sürücü ise polis ekiplerine 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' dedi. Denetimlere yakalanan ehliyetsiz sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu ve görüntü alan basın mensupları için, 'Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez' dedi.