|
Gündem

İstanbul'da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza yağdı

İstanbul Kadıköy'de dron destekli trafik denetiminde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere para cezası kesildi. Ceza yazılan bir motosikletli tepki göstererek, "Yaya geçtikten sonra ben geçiyorum. 'Dron var' diyorlar. Böyle bir saçmalık var mı. Yol boş, insanların geçmesini bekledim. Ben neden yayanın üzerinden geçeyim." dedi.

17:12 - 7/11/2023 Salı
AA
Tespit edilen 3 sürücüye bin 979'ar lira para cezası kesildi.

Tespit edilen 3 sürücüye bin 979'ar lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'deki yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.

Dron destekli denetimde, yoldan karşıya geçen yayalara öncelik vermeyen sürücüler belirlendi.

Tespit edilen 3 sürücüye bin 979'ar lira para cezası kesildi.

Ceza yazılan bir motosikletli tepki göstererek, "Yaya geçtikten sonra ben geçiyorum. 'Dron var' diyorlar. Böyle bir saçmalık var mı. Yol boş, insanların geçmesini bekledim. Ben neden yayanın üzerinden geçeyim." dedi.

Para cezası yazılan taksi şoförü Ersan A. ise, "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım." diyerek duruma tepki gösterdi.

Kendisine ceza yazan polis ekipleriyle uzun süre tartışan Ersan A., "Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geldi de ona mı yol vermedim. Ben bir şey görmedim ki. Yaya geçidinde durdum. Yayaları görmedim. Gelip de atlarsa önüme ben ne yapayım ki. Benim suçum ne. Akşama kadar orada mı duralım." diye konuştu.

Polis ekiplerinin cezaya mahkeme kanalıyla itiraz edilebileceğini söylediği taksi sürücüsünü, çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

Kadıköy'deki trafik denetimlerine yakalanan ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Kadıköy'deki trafik denetimlerine yakalanan ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de denetim yaptı. Trafik ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 262 bin 252 TL ceza kesildi. Denetimlere ehliyetsiz yakalanan bir sürücü ise polis ekiplerine 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' dedi. Denetimlere yakalanan ehliyetsiz sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu ve görüntü alan basın mensupları için, 'Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez' dedi.

#Kadıköy
#İstanbul
#Ceza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?