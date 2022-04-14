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Gündem İstanbulda "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması Aranan 648 zanlı yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması: Aranan 648 zanlı yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 648 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1892 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda Yeditepe Huzur asayiş uygulaması: Aranan 648 zanlı yakalandı
İstanbul'daki asayiş uygulamalarında aranan 648 zanlı yakalandı.

İstanbul'da yapılan denetimlerde 161 bin 152 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 648 zanlı ile yoklama kaçağı 346 kişi yakalandı.

Aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, altı kurusıkı tabanca ve 499 fişek, 1 kilo 994,71 gram uyuşturucu madde, 155 uyuşturucu hap, üç kök Hint keneviri, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira ele geçirildi.

Uygulamada dört umuma açık yer denetlenirken, 57 kişiye işlem yapılarak 20 bin 563 lira idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 24 bin 450 araç ve bin 172 motosiklet kontrol edildi, bin 74 araç ve motosiklet ile 30 sürücüye işlem yapıldı. Sekiz araç trafikten men edilerek toplam 225 bin 298 lira trafik cezası uygulandı.

Kent genelinde yapılan uygulamada, 70 litre de kaçak içki ele geçirildi.

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