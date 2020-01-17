İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

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Nöbete iki aile daha katıldı

Evlat nöbetinde 135 gün geride kalırken, dün iki aile daha oturma eylemine dahil oldu. Kızı Songül için eyleme başlayan Hatun Karaman ve Şerima için Van’dan gelen Nazlı Sancar’la birlikte HDP önündeki aile sayısı 70’e çıktı.