Gündem İstanbul için yeni tedbirler açıklandı
İSTANBUL

İstanbul için yeni tedbirler açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre idari izinler uzatıldı, üniversitelerde eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandı.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda yeni kısıtlamalar? Üniversiteler ne zaman açılacak? İdari izinler uzatıldı mı?
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle alınan önlemlere yenileri eklendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;
1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Üniversitelerde eğitime ara

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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Ulaşıma kısıtlama

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

  • İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18 bin 29 personel ve 5 bin 227 araç ile müdahale edilmiştir.

Kızılay yolda kalan vatandaşlara lahmacun dağıttı: Biz aldık yemeyenlere verin
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Kızılay yolda kalan vatandaşlara lahmacun dağıttı: Biz aldık yemeyenlere verin
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Lahmacun dağıtan Kızılay görevlisine bir vatandaşın verdiği cevap yürekleri ısıttı.

Sırada önceden lahmacun alan vatandaşın, 'Biz aldık, yemeyenlere verin.' dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Beylikdüzü'nde araçlar yollarda mahsur kaldı vatandaşlar eve yürüyerek gitti
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İstanbul'da yolda mahsur kalan vatandaştan İmamoğlu'na sert tepki: Bu kafayla devam edin seçimlerde görüşeceğiz
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İstanbul'da saatlerdir yolda mahsur kalan bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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​Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım.

​Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın

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