İstanbul’da yine İETT krizi: Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri haline gelen toplu taşımalarda her ghün bir problem meydana geliyor.
Geçtiğimiz gün 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik’e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı.
Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı.
Araç gelmesini beklediler
Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi. Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.