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İSTANBUL

İstanbul’da yine İETT krizi: Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı

İstanbul’da İETT krizine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez de seyir halinde olan otobüsün camı patladı. Korku dolu anlar yaşayan yolcular panik içinde otobüsü boşaltırken uzun süre yol ortasında yeni bir aracın gelmesini bekledirler. Vatandaşların uzun bekleyişinin ardından gelen İETT otobüsleri ise onları araca almadı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da yine İETT krizi: Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı
Otobüsün camı patladı yolcular mahsur kaldı

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri haline gelen toplu taşımalarda her ghün bir problem meydana geliyor.

Geçtiğimiz gün 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik’e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı.

Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
OYNAT 00:30
Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi
'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB'nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy'e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti.


Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı.

Araç gelmesini beklediler

Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi. Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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