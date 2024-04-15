|
Gündem

İstanbul'da yine metro yine arıza: Yolcular tünelde böyle yürüdü

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

10:24 - 15/04/2024 Pazartesi
IHA
Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı.
Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı.

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı.


Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı.


Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı.

Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı.


Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır"
denildi.



#İstanbul
#Metro
#Arıza
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav tarihi için geri sayım başladı! MEB lise sınavı giriş yerleri açıklandı mı?