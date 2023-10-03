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İstanbul'da yine toplu taşıma arızası: Metrobüs köprüde kaldı trafik felç oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Bu sabah saatlerinde okul ve işe gitmek için metrobüsle yola çıkan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolda kaldı. Öte yandan trafik yoğunluğu yüzde 68'lere dayandı.

Lokman Özdemir
10:12 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul

İstanbul

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
döneminde toplu ulaşımda adeta yüzyılı çilesini çeken İstanbullunun kaderi bu sabah da değişmedi.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yine yolda kaldı.

Bu kez metrobüs arızasının adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Vatandaşlar dakikalar boyunca önce arızanın metrobüsün içinde ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bekledi.

Arızalanan metrobüsten indirilen yolcular, bir başka metrobüse binebilmek için yürümek zorunda kaldı.

Köprüde zor dakikalar yaşayan vatandaş o anları kayıt altına aldı.

Öte yandan trafik yoğunluğu yüzde 68'lere dayandı. Metrobüslerin yanı sıra otobüs ve metro hatlarında da yoğunluk oluştu.



#Metrobüs
#Arıza
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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