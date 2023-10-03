İstanbul'da yine toplu taşıma arızası: Metrobüs köprüde kaldı trafik felç oldu

İstanbul
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yine yolda kaldı.
Bu kez metrobüs arızasının adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.
Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
Vatandaşlar dakikalar boyunca önce arızanın metrobüsün içinde ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bekledi.
Arızalanan metrobüsten indirilen yolcular, bir başka metrobüse binebilmek için yürümek zorunda kaldı.
Köprüde zor dakikalar yaşayan vatandaş o anları kayıt altına aldı.
Öte yandan trafik yoğunluğu yüzde 68'lere dayandı. Metrobüslerin yanı sıra otobüs ve metro hatlarında da yoğunluk oluştu.