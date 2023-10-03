İstanbul'da yine toplu taşıma arızası: Metrobüs köprüde kaldı trafik felç oldu

İstanbul Fatih'te İETT şoförü ile bir yolcu arasında 'fazla yolcu aldın' kavgası çıktı. Otobüsten inen yolcu, havalı tabanca çekerken şoför yumruk ve tekme attığı yolcuyu kovaladı. Yolcu plastik mermi atan havalı tabancayı ateşlerken, şoför yoldan geçen bir kadının arkasına sığınmaya çalıştı. Kavga sırasında olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla kaçarak apartmana kaçtı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.