Bakan Karaismailoğlu: İstanbul’daki tüm yollarımız trafiğe açılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, kurum görevlileri ile birlikte hazırlanan sıcak çorba ve sarmaların yanı sıra ekmek ve su şişelerini alarak yoğunluğun görüldüğü TEM Gişeleri'ne gitti.
Yıldız ve görevliler uzun süreden bu yana yollarda bulunan sürücü ve yolculara çorba, ekmek, su ve sarma paketlerini dağıttı.
Vakıf görevlileri dün gece de benzer çalışmayı yapmıştı.
Avcılar'da TEM gişelerinde bekleyenlere çorba ve sarma dağıtıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle TEM'in Avcılar Gişeleri'nde bekleyen veya yollarına ağır bir şekilde devam ederken saatlerce beklemek zorunda kalan 500 sürücü ve yolcuya çorba, ekmek, su ve sarma dağıtıldı.
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stanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kavacık mevki’inde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
Sürücülerden Ahmet Demir, “Bilmiyoruz ne olacağını, işe gideceğiz, yolların açılmasını bekliyoruz” dedi.
Kavacık’ta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmeyince FSM Köprüsü istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
TEM İSTOÇ mevkiinde hareket eden yüzlerce araç ve yük taşıyan tırlar yolda mahsur kaldı.
Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Yolların trafiğe kapanmasıyla bazı vatandaşlar geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.
Evlerine ulaşmak için saatlerce yolun trafiğe açılmasını bekleyen vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek yollarına yaya olarak devam etti.
Buzlanma ve kar küreme araçlarının yetersiz kalmasıyla kapanan yollarda vatandaşlar beklemeye devam ediyor.
TEM İSTOÇ mevkiinde mahsur kalan yüzlerce araç havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı yurdun dört bir tarafını olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle trafiğin durduğu noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İçlerinde insanların mahsur kaldığı yüzlerce araç havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşım ağlarını olumsuz etkiledi.