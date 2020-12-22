İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlara Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 06:58 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 07:05 DHA