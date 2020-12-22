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İSTANBUL

İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlara Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu.
İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.

Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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