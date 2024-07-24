İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede trafik durma noktasına geldi
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.
Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.