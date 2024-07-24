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İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

08:16 - 24/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 09:44 - 24/07/2024 Wednesday
Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.


Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.



#trafik kazası
#Esenyurt
#Avcılar
#İstanbul
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