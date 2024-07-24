İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi

Tekirdağ'da babası ile gezmeye çıkan 9 yaşındaki Oğulcan'a, yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada araba çarptı. Kazaya neden olan sürücü ve babası, Oğulcan'ı hastaneye götürmek üzere kazanın gerçekleştiği araca taşıdı. Sürücü, baba ve yaralı oğlunu en yakın özel hastaneye bırakıp oradan kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü arama çalışmalarını sürdürüyor.