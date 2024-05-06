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İstanbul'daki 1 Mayıs olayları şüphelilerinden 11'i tutuklandı

İstanbul'da, 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylarla ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

18:52 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:07 - 6/05/2024 Pazartesi
Olaylarla ilgili 217 kişi gözaltına alınmıştı.
Olaylarla ilgili 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen ve kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı.


Olay

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterileride Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.


#İstanbul
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