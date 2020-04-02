İstanbul'daki 2 laboratuvarda skandal: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizledikleri için soruşturma başlatıldı

İstanbul'da iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında, karantina tedbirlerine aykırı davranarak toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, koronavirüs tahlili yaptıran insanlarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlardan gizleyerek karantina tedbiri alınmasını engelledikleri iddiaları araştırılacak.

ENFEKTE HASTALARA KARANTİNA UYGULANAMADI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, "kişisel veri" olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi. Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesi şöyle: "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi

DÜNYA Salgına karşı ilginç önlemler: Kadınlar ve erkekler ayrı saatlerde dışarı çıkıyor, koronavirüs kelimesi yasaklandı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemil Taşçıoğlu'nu her zaman saygıyla yad edeceğiz

HAYAT Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik'ten çarpıcı uyarı: Korku ve panikle mücadeleyi kazanamayız

DÜNYA Koronavirüsü hafife alan İngiltere Başbakanı Johnson: Çok pişmanım

DÜNYA İngiltere'de doktorların zor kararı: Ümit kestiğiniz hastaların solunum cihazlarını tedavisi yüksek kişilerde kullanın

EKONOMİ Market alışverişi yapacaklara saat uyarısı!

HAYAT Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede 88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti

EKONOMİ Satışlar patladı zam şampiyonu kolonya oldu

GÜNDEM Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

HAYAT İHH’dan sağlıkçılara vefa ziyareti

DÜNYA Belçika'da koronavirüs vaka sayısı artıyor: Ölü sayısı bini geçti