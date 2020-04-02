Gündem İstanbuldaki 2 laboratuvarda skandal Koronavirüs tahlil bilgilerini gizledikleri için soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

İstanbul'daki 2 laboratuvarda skandal: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizledikleri için soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koranavirüs tahlili yaptıran insanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla paylaşmayarak toplum sağlığını tehdit ettiklerini iddiasıyla iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, tahlil yapılan kişilerin isim, adres ve telefon bilgileri gizlendiği, hasta olduğu belirlenen kişiler için karantina tedbiri alınmasının engellendiği iddiası araştırılacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında, karantina tedbirlerine aykırı davranarak toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, koronavirüs tahlili yaptıran insanlarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlardan gizleyerek karantina tedbiri alınmasını engelledikleri iddiaları araştırılacak.

ENFEKTE HASTALARA KARANTİNA UYGULANAMADI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, "kişisel veri" olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi. Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

  • Soruşturmanın yürütüldüğü TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesi şöyle: "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

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