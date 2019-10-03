İstanbul'daki 5.8'lik deprem sırasında duygulandıran görüntüler Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında eğitim-öğretimi devam eden öğrenciler sınıflardan tek tek tahliye edilirken Sultangazi'deki bir okulda 2 minik kahramanın yaptıkları güvenlik kamerasında takıldı. Tahliye edilen öğrenciler sınıf arkadaşı olan yürüme engelli arkadaşının koluna girerek onun güvenli bir şekilde dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 14:29 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 14:46 DHA