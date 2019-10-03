İstanbul'daki 5.8'lik deprem sırasında duygulandıran görüntüler
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında eğitim-öğretimi devam eden öğrenciler sınıflardan tek tek tahliye edilirken Sultangazi'deki bir okulda 2 minik kahramanın yaptıkları güvenlik kamerasında takıldı. Tahliye edilen öğrenciler sınıf arkadaşı olan yürüme engelli arkadaşının koluna girerek onun güvenli bir şekilde dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
MİNİK KAHRAMANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.