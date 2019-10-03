Gündem İstanbuldaki 58lik deprem sırasında duygulandıran görüntüler
İSTANBUL

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sırasında duygulandıran görüntüler

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında eğitim-öğretimi devam eden öğrenciler sınıflardan tek tek tahliye edilirken Sultangazi'deki bir okulda 2 minik kahramanın yaptıkları güvenlik kamerasında takıldı. Tahliye edilen öğrenciler sınıf arkadaşı olan yürüme engelli arkadaşının koluna girerek onun güvenli bir şekilde dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem sırasında duygulandıran görüntüler
OYNAT 00:39
Deprem sırasında duygulandıran görüntüler
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler.

MİNİK KAHRAMANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.
  • Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.

DHA
Sultangazi'deki okulda tahliye sırasında 2 öğrenci yürüme engeli bulunan arkadaşının koluna girerek dışarı çıkartırken.
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