Gündem İstanbuldaki depremin ardından Kadıköyde incelenen 5 katlı bir bina tahliye edildi
İSTANBUL

İstanbul'daki depremin ardından Kadıköy'de incelenen 5 katlı bir bina tahliye edildi

İstanbul'daki depremin ardından Kadıköy'de incelenen 5 katlı bir bina tahliye edildi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Haber Merkezi DHA
Kadıköy'de zabıta ekiplerince mühürlenen 5 katlı bina.
Kadıköy'de zabıta ekiplerince mühürlenen 5 katlı bina.

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkan bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi.
  • Apartmanın mühürlenen kapısına, "3194 sayılı kanuna istinaden riskli yapı olması sebebiyle nüfustan tahliye edilerek kapıdan mühürlenmiştir" yazısı asıldı. Binanın girişinde bulunan üç iş yerine de saat 16.00'ya kadar iş yerlerini taşımaları için süre tanındı.

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Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

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Bir apartman sakini "Belediye binamıza geldi, gözle görülür şekilde bakıldı. Depreme dayanıklı olmayacağından dolayı kapatılmasına karar verildi. Ben rahatsızım çalışmıyorum da, tek yaşıyorum. Eşyalarımı şu an hemen tahliye etmemi istiyorlar, mühürlüyorlar. Ben şimdi bunları nereye koyayım. Kaymakamlığa gittim, kaymakamlık yardım etmiyor. Belediyeye gittim, belediyeciler de burada. Biz bir şey yapamayız. Başının çaresine bak diyor" dedi.

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