Gündem İstanbuldaki mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
İSTANBUL

İstanbul'daki mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

İstanbul'daki mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

İstanbul’da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu’nda ise İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflara alındı. İlk gün heyecanı drone ile görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri
Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri

Ara tatil döneminin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması ile birlikte, 15 Şubat’ta açılan mahalle ve köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat’a ertelenmişti. Bugün kademeli yüz yüze eğitime başlayan, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu’nda öncelikle dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. Ardından öğrenciler bahçede yapılan törende İstiklal Marşı’nı söyledikten sonra maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflarına geçti. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ise sınıf sayılarının 14 ile 16 kişi arasında olduğunu ve pandemi kuralları çerçevesinde çocukların içeri girerken ateşlerinin ölçüldüğünü ifade etti.

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“Köy okullarımızda şu an bin 158 öğrencimiz 12 okulda eğitim öğretime başladı”

Öğretmenler tarafında da gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar “Şu an ilçemizde 30 bin öğrenci var ama mahalle statüsündeki eski köy okullarımızda şu an bin 158 öğrencimiz 12 okulda eğitim öğretime başladı. Sağlık bakanlığımızın ön gördüğü bütün pandemi kuralları çerçevesindeki önlemlerimizi aldık. Şu an sınıf sayılarımız 14 ile 16 arasında. Pandemi kuralları çerçevesinde çocuklarımız içeri girerken, sınıflara girmeden ateşleri ölçülüyor. Dezenfektanlarla gerekli tedbirleri alıyor öğretmenlerimiz tarafından. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanımız var. Çocuklarımızı özledik. Teşekkürler” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.


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