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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT kararı sonrası herkesin aklında aynı soru vardı. EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenmlemesinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından SGK binaları önünde kuyruklar oluştu.

11:50 . 3/03/2023 Cuma
AA
SGK önünde EYT yoğunluğu

SGK önünde EYT yoğunluğu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Fatih Unkapanı SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.
#SGK
#EYT
#kuyruk
1 saat önce
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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu
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