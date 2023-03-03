SGK önünde EYT yoğunluğu
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Fatih Unkapanı SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.
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1 saat önce
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu
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