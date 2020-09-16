İstanbul’daki toplu taşıma araçlarından akılalmaz görüntüler: Tıka basa yolculuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta koronavirüse yönelik alınacak yeni tedbirleri açıklamış, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmayacağını duyurmuştu. Ancak salgın etkilerini sürdürmesie rağmen ne vatandaşlar ne de sürücüler tebdirleri hiçe sayıyor. Bugün İstanbul'dan gelen görüntüler şoke etti. Sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı.
Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.