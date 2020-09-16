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İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul’daki toplu taşıma araçlarından akılalmaz görüntüler: Tıka basa yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta koronavirüse yönelik alınacak yeni tedbirleri açıklamış, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmayacağını duyurmuştu. Ancak salgın etkilerini sürdürmesie rağmen ne vatandaşlar ne de sürücüler tebdirleri hiçe sayıyor. Bugün İstanbul'dan gelen görüntüler şoke etti. Sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık koronaya davetiye çıkarıyor.
Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık koronaya davetiye çıkarıyor.

İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı.

Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor
GÜNDEM
Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.

İstanbul'da ayakta yolcu denetimi: Bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 kişi çıktı!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağı ise İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi.
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Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
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Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada yine tıka basa yolcu taşındığı görüldü.
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Bir minibüste 12 yerine toplam 24 yolcu çıktı. Sürücülere ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza tutanağı düzenlendi.
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Fazla yolcu aldığı için ceza yazılan bir minibüs sürücüsü yolcuların kendilerinin bindiğini ifade ederek, Yolcu kendisi biniyor. Zorla almıyoruz yolcu kendisi biniyor. Binmeyin dedim yolcu yine kendisi biniyor dedi.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi.
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Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.
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Anadolu Yakası'nda ise denetim noktası Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı mevkii oldu.
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Burada da Sivil Trafik ekipleri minibüsleri durdurdu.
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Minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmazken bir minibüs şoförüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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İstanbul'da ayakta yolcu denetimi: Bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 kişi çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından İstanbul polisi bu sabah toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 12 yolcu yerine 24 yolcu inmesi ise polis ekipleri bile şaşırttı.


  • İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da yolcu otobüslerinde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
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Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı.
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Yayınlanan genelgeye rağmen Yenibosna'daki otobüs duraklarında İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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Otobüs duraklarındaki yoğunluklar da dikkat çekti.
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İstanbul'da yolcu otobüslerinde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Genelgeye rağmen Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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