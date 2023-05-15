İstanbul’dan 42 vekil

Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Meclis’ini seçtiği 14 Mayıs seçimlerindeki kritik şehirlerden biri İstanbul oldu. İstanbul genelinde seçime katılım oranı yüzde 90,16 oldu, 6 milyon 167 bin 244 seçmen oy kullandı. İstanbul’da açılan sandıklarda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 47’yi aştı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oranında oy aldı. Erdoğan, İstanbul’da en yüksek oyu yüzde 64, 93’le Sultanbeyli’den aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre ise AK Parti’nin İstanbul Milletvekili Seçimi Sonuçları yüzde 36,5 oldu ve 42 milletvekili seçildi.