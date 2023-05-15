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İstanbul’dan 42 vekil

AK Parti’nin İstanbul Milletvekili Seçimi Sonuçları yüzde 36,5 oldu ve 42 milletvekili seçildi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye geneli milletvekili seçim haritası.

Türkiye geneli milletvekili seçim haritası.

Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve Meclis’ini seçtiği 14 Mayıs seçimlerindeki kritik şehirlerden biri İstanbul oldu. İstanbul genelinde seçime katılım oranı yüzde 90,16 oldu, 6 milyon 167 bin 244 seçmen oy kullandı. İstanbul’da açılan sandıklarda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 47’yi aştı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oranında oy aldı. Erdoğan, İstanbul’da en yüksek oyu yüzde 64, 93’le Sultanbeyli’den aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre ise AK Parti’nin İstanbul Milletvekili Seçimi Sonuçları yüzde 36,5 oldu ve 42 milletvekili seçildi.

MHP 5 VEKİL GÖNDERDİ

MHP ise 2023 seçimlerinde İstanbul’da 5 milletvekilliğini kazandı. MHP’nin İstanbul milletvekilleri; Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu oldu. Seçime kendi logosyuyla giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da İstanbul’dan milletvekili seçilerek Meclis’e gitti.



#Seçim
#İstanbul
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON