İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da yaşayan bir kişinin kargoyla bir Avrupa ülkesine tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli, bir kargo firmasının Küçükçekmece şubesine paketi teslim ettiği sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde çeşitli uygarlıklardan kalma bin 73 sikke ele geçirildi.

OYNAT 00:25 İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı. 2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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El konulan tarihi eserlerle ilgili yapılan incelemelerde, Helenistik -Geç Roma-Erken Bizans-Osmanlı Dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği belirlendi. Geç Bizans dönemine ait sikkelerin ön ve arka yüzlerinde imparator ve portre betimlemeleri olabileceği tespit edildi.

AA

GÜNDEM Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi

Eserlerin ön ve arka yüzünde Arapça ve Osmanlıca olarak padişah hakkında bilgi veriyor

Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği belirlendi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen toplamda bin 73 adet sikke, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

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GÜNDEM Tekirdağ'da 134 sikke ele geçirildi

AA

Yakalanan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.