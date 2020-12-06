İstanbul'dan sevindiren haber: Vakalar yüzde 25 düştü

Ekonomi

Rafta yöresel ürün artacak

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler için marketlerde artırılan raf payının ardından bu ürünlerin tespit, tescil ve üretiminde atağa geçildi. Coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyeli tespit edildi.