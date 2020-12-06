İstanbul'dan sevindiren haber: Vakalar yüzde 25 düştü

Türkiye’de Kovid-19 sebebiyle halen tedavi gören aktif hasta sayısı 91 bine yükseldi. Son 24 saatte 31 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, bunlardan 6 bin 128’i hastaneye yatırıldı. Dün 196 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 14 bin 705’e çıktı. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul’da yüzde 25 düşüş
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle İstanbul’daki Kovid-19 vaka sayısında bu hafta yüzde 25 düşüş yaşandığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki vaka sayıları ve son duruma ilişkin, “Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.” bilgisini paylaştı.