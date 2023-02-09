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İstanbul’dan yardım akıyor: Mega kentte afet bölgesine günde 100'lerce tır gidiyor

Asrın felaketinde yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. 7'den 70'e herkes kenetlenirken, İstanbul, yardımda büyüklüğünü gösterdi. İlçe belediyelerinin organizasyonuyla her gün 100’lerce TIR dolusu yardım afet bölgesine uğurlanıyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:40 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için belediyeler vatandaşlarla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için belediyeler vatandaşlarla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için belediyeler vatandaşlarla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. İstanbul’daki ilçe belediyeleri valililiğin koordinatörlüğünde AFAD ve kaymakamlıklarla birlikte organize ettiği yardımları hızlıca deprem bölgesindeki 10 ile gönderiyor. Gönüllü sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle toplanan yardımlar, TIR’lara yüklenip 85 milyonun yüreğinin attığı bölgeye doğru yola çıkarılıyor.

3 GÜNDE 600 TIR’I AŞTI

Yeni Şafak muhabirinin ilçe belediyelerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul’dan deprem bölgesine günde 200’den fazla TIR yardıma gidiyor. Soğuk kışın hüküm sürdüğü afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin gönderilmesine öncelik veriliyor. Çok acil olan temel malzemeler yola çıkarak bir an önce depremzedelere ulaştırılmak için adeta zamanla yarışıyor. Görüştüğümüz yardım gönüllüleri; fenerli baret, duvar delici, kazma kürek gibi malzemelere olan ihtiyacın devem ettiğini söylüyor.

BÖLGEYE KOŞTULAR

Başakşehir Belediyesi:
7 araç ve 42 personel ile yola çıkarak, Malatya’da çalışmalarına devam ediyor. 32 yardım TIR’ı deprem bölgelerine ulaştırıldı. 12 TIR’ın yükleme işlemi devam ediyordu.
Sultangazi Belediyesi:
Pazartesi ve salı 41 TIR yardım gönderildi. Dün 10 TIR daha deprem bölgesine gitmek için hareket etti. Daha önce battaniye gönderildi. Gıdaya öncelik verilmesi talebi var.

EKMEK DE GİDİYOR

Esenler Belediyesi
: Arama kurtarma ekibi ESKAT kurtarma çalışmalarına katıldı. 40 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderildi. 40 bin ekmek depremzedelere ulaştırıldı.
Arnavutköy Belediyesi
: İlk gün arama kurtarma görevlileri ve 25 iş makinesi gönderildi. Ardından 9 iş makinesi daha yola çıktı. Salı günü ise 12 TIR yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.
Çekmeköy Belediyesi
: İlk gün 9 TIR yardımı bölgeye ulaştı. Dün 6 TIR daha yola çıktı.
Çatalca Belediyesi:
Vinç, eskavatör, yükleyici, kamyon, greyder gibi ekipmanlar çalışma personeliyle beraber deprem bölgesine gitti. 20 TIR dolusu malzeme gönderdi.
Beyoğlu Belediyesi:
17 TIR yardım malzemesi gönderildi. Gıda ürünlerinin gönderimine önem veriliyor.

bi: 20 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi. Yardım göndermek isteyen vatandaşlardan uygun giysi ve konserveye yoğunlaşmaları istendi.

43 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ

Pendik Belediyes
i: Toplam 29 TIR yola çıktı. Bugün yapılacak çalışma ile yardımın 40 TIR’a ulaşması bekleniyor. Bölgede 43 kişilik Pendik Belediyesi arama kurtarma ekibi, 350 AFAD görevlisi, çok sayıda iş makinası ve kamyon bölgere çalışıyor.

Tuzla Belediyesi: 38 yardım TIR’ı bölgeye gönderildi. Bugün 10 TIR’ın daha yola çıkması planlanıyor.

GIDA VE ÇADIR TALEBİ VAR

Üsküdar Belediyesi
: 40’a yakın TIR, 20 karavan, 30 minibüs yüklendi ve yola çıktı. Bölgeden en çok gıda ve çadır talebi alınıyor.
Sultanbeyli Belediyesi:
Deprem bölgesine 13 TIR, 1 kamyon insani yardım gönderildi. İlçedeki 15 okulda ve spor salonunda malzemeler toplanıyor.

b 10 TIR gönderdi. Ayrıca 6 JCB, iş makinesi, 3 binek araç, 1 ekskavatör, 1 kırkayak TIR, 1 otobüs, 2 su tankeri, iş makineleri nakil aracı da gönderildi. Şu ana kadar 5 bini aşkın vatandaş destekte bulundu.

Ümraniye Belediyesi: 60 TIR’ın çıkışı sağlandı. Bugün de deprem bölgesine 40 TIR’ın daha çıkışı sağlanacak ve toplamda 100 TIR yardım malzemesi bölgeye gitmiş olacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi: 20 arama-kurtarma görevlisi, 3 kamyon, 2 iş makinesi, 1 ambulans, 3 sağlık görevlisi, mobil fırın, mobil mutfak ve malzeme yardımı için 15 TIR gönderildi. Bugün 8 TIR daha gönderilecek. Ulaştırılacak malzemeler 5 noktada toplanıyor.

10 BİN KİŞİYE YEMEK

Şile Belediyesi:
Toplanan yardımlar 20 TIR’la yola çıktı. 20 iş makinesi de deprem bölgesine hareket etti. 10 bin kişiye yemek verebilecek kapasiteye sahip yemek TIR’ı deprem bölgesine hareket etmeye hazırlanıyor.
Eyüp Belediyesi:
Şu ana kadar 6 TIR gönderildi ve 3 tanesi ulaştı. Bugün 9 TIR çıkaracak kadar malzeme hazır ama TIR sorunu var. Herkes yapacağı işi biliyor. 24 saat paketleme ve ayrıştırma yapılıyor. Daha sonra TIR’lara yükleniyor.
Sancaktepe Belediyesi:
Deprem bölgesine yardımlar 3 merkez toplanma alanında gerçekleşiyor. En çok kışlık kıyafet, bot, uyku tulumu gibi ürünler gönderiliyor. 25 TIR gönderildi. 6 TIR daha gidecek. 164 gönüllü personelle destekler devam ediyor.
Güngören Belediyesi:
2 günde toplam 20 TIR gitti. En çok battaniye gönderildi. Bölgeye ihtiyaç duyulan su da gönderiliyor.
Fatih Belediyesi
: 8 TIR yardım malzemesi gönderildi.

#Deprem
#İstanbul
#Kahramanmaraş
#Belediyeler
1 saat önce
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İstanbul’dan yardım akıyor: Mega kentte afet bölgesine günde 100'lerce tır gidiyor
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