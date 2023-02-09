İstanbul’dan yardım akıyor: Megakentten afet bölgesine günde 100'lerce tır gidiyor

Eyüp Belediyesi:

Şu ana kadar 6 TIR gönderildi ve 3 tanesi ulaştı. Bugün 9 TIR çıkaracak kadar malzeme hazır ama TIR sorunu var. Herkes yapacağı işi biliyor. 24 saat paketleme ve ayrıştırma yapılıyor. Daha sonra TIR’lara yükleniyor.