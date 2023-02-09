İstanbul’dan yardım akıyor: Megakentten afet bölgesine günde 100'lerce tır gidiyor

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Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için belediyeler vatandaşlarla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor.
Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için belediyeler vatandaşlarla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. İstanbul’daki ilçe belediyeleri valililiğin koordinatörlüğünde AFAD ve kaymakamlıklarla birlikte organize ettiği yardımları hızlıca deprem bölgesindeki 10 ile gönderiyor. Gönüllü sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle toplanan yardımlar, TIR’lara yüklenip 85 milyonun yüreğinin attığı bölgeye doğru yola çıkarılıyor.
Yeni Şafak muhabirinin ilçe belediyelerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul’dan deprem bölgesine günde 200’den fazla TIR yardıma gidiyor. Soğuk kışın hüküm sürdüğü afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin gönderilmesine öncelik veriliyor. Çok acil olan temel malzemeler yola çıkarak bir an önce depremzedelere ulaştırılmak için adeta zamanla yarışıyor. Görüştüğümüz yardım gönüllüleri; fenerli baret, duvar delici, kazma kürek gibi malzemelere olan ihtiyacın devem ettiğini söylüyor.
bi: 20 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi. Yardım göndermek isteyen vatandaşlardan uygun giysi ve konserveye yoğunlaşmaları istendi.
Tuzla Belediyesi: 38 yardım TIR’ı bölgeye gönderildi. Bugün 10 TIR’ın daha yola çıkması planlanıyor.
b 10 TIR gönderdi. Ayrıca 6 JCB, iş makinesi, 3 binek araç, 1 ekskavatör, 1 kırkayak TIR, 1 otobüs, 2 su tankeri, iş makineleri nakil aracı da gönderildi. Şu ana kadar 5 bini aşkın vatandaş destekte bulundu.
Ümraniye Belediyesi: 60 TIR’ın çıkışı sağlandı. Bugün de deprem bölgesine 40 TIR’ın daha çıkışı sağlanacak ve toplamda 100 TIR yardım malzemesi bölgeye gitmiş olacak.
Gaziosmanpaşa Belediyesi: 20 arama-kurtarma görevlisi, 3 kamyon, 2 iş makinesi, 1 ambulans, 3 sağlık görevlisi, mobil fırın, mobil mutfak ve malzeme yardımı için 15 TIR gönderildi. Bugün 8 TIR daha gönderilecek. Ulaştırılacak malzemeler 5 noktada toplanıyor.