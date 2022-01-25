İstanbullu yollarda kalırken FOX TV muhabiri: Yollar açık

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü ve ulaşım durdu. Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı ise işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu.

Vatandaşlar araçlarını yollarda bırakıp yürümek zorunda kaldı. Yeni mağduriyetlerin önüne geçebilmek için İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı Valilik tarafından bir süreliğine yasaklandı.

"İşe gidiyorum. E5, Caddeler, sahil açık"

Bu gelişme sonrası yaşanan trafikteki rahatlamayı, Fox Tv muhabiri Gülşah İnce İBB PR'ına dönüştürdü. Sosyal medya hesabından "İşe gidiyorum. E5, Caddeler, sahil açık" diyerek bir paylaşımda bulundu.

"Kar yağışı çile değil eğlence"

Vatandaşların araçlarını yollarda bırakıp yürüyerek evlerine geçmek zorunda kaldığı görüntülere rağmen, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran da, "İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çileye değil eğlenceye dönüştüğünü" söylemişti.

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