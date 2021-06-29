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İSTANBUL

İstanbullular dikkat: 16 saatlik su kesintisi

İstanbul Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullular dikkat: 16 saatlik su kesintisi
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

-Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

-Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

-Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

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