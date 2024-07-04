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İstanbullular dikkat! D-100 karayolu 2 şeride düşecek: 90 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.

16:42 - 4/07/2024 четверг
AA
Çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.
Çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları yapılacak.


Daha önce Yenibosna-Cevizlibağ ile Beykent-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki bölümler ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki metrobüs güzergahındaki 9 durağı kapsayan "Beyaz Yol" uygulaması tamamlanırken şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek.


İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında eskiyen asfaltlar sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile her yıl asfaltlama çalışması yapılan yolda 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.


Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenileneceği çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılacak ve 90 gün sürecek çalışma sırasında, belirtilen güzergahta D-100 karayolu 2 şeride düşürülecek.


Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak çalışmada, yol yapımı Yenibosna-Sefaköy durakları arasında D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde başlayacak.




#Metrobüs
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#Çalışma
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